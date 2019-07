Universo Espírito Santo. Prolongado prazo para concluir inquérito

RTP08 Jul, 2019, 17:21 / atualizado em 08 Jul, 2019, 18:06 | País

Em comunicado, o DCIAP refere que, para Albano Manuel Morais Pinto, "a cooperação judiciária internacional" não está a ser "integralmente satisfeita, pese embora as persistentes iniciativas desenvolvidas pelos magristrados titulares do inquérito".





De acordo com o texto enviado às redações, "ao abrigo do disposto na última parte do n.º 7 do artigo 276.º do CPP", Morais Pinto decidiu por isso fixar “o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos”, para a conclusão do inquérito.





Já a 3 de janeiro de 2019, o anterior diretor do DCIAP tinha dado até 8 de julho para a conclusão do inquérito, sublinhando a necessidade de resposta a novos pedidos de cooperação internacional, e considerando no essencial que os “elementos em falta relativamente à devolução das cartas rogatórias, nomeadamente da Suíça (...), mostravam-se imprescindíveis à apreciação objetiva e subjetiva da factualidade a que respeitavam”.





Era ainda necessário dar tempo para a tradução de um "acervo documental muito grande", já em curso, e a realização de "um número significativo de audições a realizar, algumas no estrangeiro".

Recolha "essencial"

O atual diretor considera que, no final do prazo fixado no despacho anterior, não foram ainda recolhidos "todos os elementos de prova indispensáveis a permitir concluir pela ocorrência ou não dos factos", o que justifica a prorrogação da conclusão do inquérito.



O novo prazo de mais três meses, note-se, irá contar a partir do momento da "devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos”, não revelando a nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal qualquer previsão de quando tal irá suceder.





Para o director do DCIAP, Albano Manuel Morais Pinto, a recolha destes elementos de prova é "essencial, para que o inquérito cumpra a sua finalidade de descoberta da verdade".