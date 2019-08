Urgência da Maternidade Bissaya Barreto obrigada a fechar por falta de obstetras

RTP

A denúncia partiu da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.



A Ordem revela que existe uma "preocupante falta de obstetras na zona Centro do país, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos".



Entre as 21:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, e durante todo o dia 31, a urgência da Maternidade Bissaya Barreto vai estar encerrada, obrigando os cidadãos a recorrerem à Maternidade Dr. Daniel de Matos.



Fonte do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) disse à agência Lusa que "a função urgência obstétrica está garantida", mas que, "por razões circunstanciais, no período da noite do próximo dia 26 de agosto, o serviço de obstetrícia B, que funciona na Maternidade Bissaya Barreto, conta com menos um obstetra".



"Por esse facto, o CHUC, tendo sempre por princípio o atendimento às utentes com toda a segurança, tomou medidas cautelares no sentido de reorientar a eventual procura externa, nesse período, para o seu serviço de obstetrícia A que funciona na Maternidade Daniel de Matos", adiantou.



As duas maternidades de Coimbra integram o CHUC, que garante um atendimento "com a mesma qualidade e segurança" em qualquer uma das unidades de obstetrícia.





Fonte do CHUC adiantou ainda que estão a ser desenvolvidos esforços para que a urgência da Maternidade Bissaya Barreto não encerre no dia 31 de agosto.





RTP com Lusa