Urgência de adultos do Hospital Beatriz Ângelo não recebe ambulâncias

Foto: João Marques - RTP

É pedido aos bombeiros de influência da zona de Loures que se informem através do CODU sobre os locais para onde podem canalizar os doentes.



Várias cooperações de bombeiros de Loures estão preocupadas com a situação do encerramento das urgências de adultos durante 24 horas.



Durante a madrugada, chegaram a estar retidas, várias horas, nas urgências pelo menos cinco ambulâncias com os doentes no interior.



A administração do hospital garantiu que os doentes da área de influência que se desloquem pelos próprios meios serão atendidos.



Em declarações à RTP, o comandante dos bombeiros de Camarate salientou os custos que esta situação representa para as corporações: "Muitas destas tripulações são renumeradas. Mas acima de tudo, é o compromisso com a população".



"Podemos pôr em risco o socorro às populações", frisou Luís Martins.