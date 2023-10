Urgência de cirurgia geral do Hospital de Aveiro encerra às 20 horas

Pedro A. Pina - RTP

A urgência de cirurgia geral do Hospital de Aveiro, por exemplo, vai estar fechada a partir das 8 da noite e até às 8 da manhã de amanhã, informa a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.



A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Margarida França, diz que, apesar dos esforços, este fecho não será único.



A administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga tinha anunciado também ontem problemas durante o mesmo período na urgência do Hospital de Águeda.



Os utentes que precisem, devem dirigir-se às urgências dos hospitais mais próximos que são o de Coimbra e de Santa Maria da Feira.