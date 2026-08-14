Urgência de Obstetrícia de Portalegre encerra entre domingo e terça-feira

Num comunicado enviado à agência Lusa, a ULS "lamenta os constrangimentos causados" pela situação e indica que se encontra "a articular, em rede", a resposta assistencial necessária para "garantir a segurança e a continuidade" dos cuidados de saúde às utentes que necessitem de acompanhamento urgente nesta área.

"Antes de se dirigirem a qualquer serviço de urgência, todas as grávidas devem contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24), opção SNS Grávida, onde serão avaliadas e orientadas para a resposta mais adequada à sua situação clínica", pode ler-se no documento.

Esta, é referido, é a "via recomendada" para assegurar o encaminhamento atempado e seguro das utentes.

A ULS recorda ainda que nas situações de emergência as utentes devem contactar o 112.

"A ULS Alto Alentejo agradece a compreensão de todos os utentes e reafirma o seu compromisso com a prestação de cuidados de saúde de qualidade e em segurança", acrescenta.

A Lusa contactou o gabinete de comunicação da ULS para apurar o período horário em que vai decorrer o encerramento, tendo apenas apurado que este serviço vai estar de portas fechadas entre os dias "16, 17 e 18 de agosto".