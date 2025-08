Urgência de obstetrícia de Setúbal. CODU reporta indisponibilidade

Foto: António Antunes - RTP

É um fim de semana complicado para as grávidas da península de Setúbal. Apesar da promessa do Governo da garantia de cobertura nas urgências obstetrícia, a RTP teve acesso a uma mensagem trocada no sábado entre o CODU e os bombeiros da margem sul: reportava a indisponibilidade do Hospital de Setúbal, até nova ordem.