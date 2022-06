Urgência de obstetrícia do Garcia de Orta fechada até manhã de quinta-feira

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta em Almada fecharam hoje e vão permanecer encerradas até as 8h30 de amanhã. Um médico ficou doente e não foi possível substitui-lo, o serviço passou a ser assegurado por uma médica.