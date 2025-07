Urgência de Obstetrícia do Hospital do Barreiro fechada por dez dias para ambulâncias

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM anunciou que o encerramento dos serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital do Barreiro começa já esta quarta-feira, a partir das 08h00 da manhã.





De acordo com a mesma fonte, o Hospital do Barreiro só vai reabrir a urgência de Obstetrícia no sábado, 19 de julho às 08h00, dez dias depois.



As grávidas serão encaminhadas para outras unidades hospitalares.