Urgência de Ortopedia de Santarém normalizada, mas com novas limitações a partir de domingo

A Urgência de Ortopedia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) não estava a receber doentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) desde as 08:30 de sexta-feira, estando a situação normalizada desde as 08:30 de hoje, segundo uma resposta da unidade de saúde enviada à Lusa.

O HDS avança que o serviço de urgência de ortopedia vai "apresentar limitações" entre as 20:30 de domingo e as 20:30 de segunda-feira, "apesar dos esforços desenvolvidos".

Ness sentido, explica o hospital, o HDS vai solicitar ao CODU o encaminhamento de situações urgentes e emergentes.

O hospital precisa que este mecanismo, baseado no funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), "garante a capacidade de resposta do Serviço e assegura os melhores cuidados de saúde aos seus utentes".