Urgência de ortopedia do hospital de Chaves fechada no mês de novembro

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que agrega as duas unidades, informou que, devido ao "atual contexto de indisponibilidade de profissionais, foi necessário concentrar os recursos médicos de ortopedia existentes, na urgência da unidade hospitalar de Vila Real".

Esta medida, segundo o CHTMAD, visa "a máxima eficiência assistencial", tendo, para o efeito, sido ativada a "resposta em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma racional".

"Consequentemente, no mês de novembro, esta valência não estará disponível na unidade hospitalar de Chaves", acrescenta o centro hospitalar.

As cidades de Chaves e Vila Real distam cerca de 70 quilómetros e são ligadas pela Autoestrada 24 (A24).

O comunicado do centro hospitalar foi divulgado através das redes sociais e é dirigido à população da aérea de influência do hospital de Chaves, que corresponde aos concelhos de Chaves, Boticas, Montalegre e Valpaços.

O CHTMAD solicita a todos os utentes que, antes de se deslocarem a um serviço de urgência, façam um contacto prévio com a Linha SNS 24 -- 808242424 - que disponibilizará aconselhamento e encaminhamento, em situações de doença e medicação.

Pede ainda que, em situações urgentes ou emergentes, seja contactado o 112 e que se aguardem indicações por parte do operador.

No sábado, centenas de populares e autarcas do Alto Tâmega vestiram camisolas pretas e protestaram contra o fecho de serviços no hospital de Chaves previsto para o mês novembro devido à indisponibilidade dos médicos para realizar mais horas extraordinárias além das 150 previstas na lei.

Para além do fecho da urgência de ortopedia, hoje confirmada, pode ainda estar em causa o fecho de outros serviços como a urgência médico-cirúrgica e ainda a urgência pediátrica, tendo esta última encerrado em vários períodos, desde a Páscoa, com o atendimento aos utentes em idade pediátrica a fazer-se na sede social do CHTMAD, em Vila Real.