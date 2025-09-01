Urgência do Hospital de Loures condicionada devido a problemas informáticos





Com consultas e cirurgias programadas adiadas, os doentes não críticos estão a ser desviados para os serviços de urgências de outras unidades hospitalares.

À RTP, o hospital não confirma o encerramento da urgência geral.





Em comunicado enviado à Antena 1, o hospital admite que, “na sequência da falha de um equipamento informático e consequente dificuldade na consulta de processos clínicos, foi necessário ativar o plano de contingência, que implicou o adiamento de consultas programadas” e que, não sendo possível resolver o problema na totalidade, teve também de “adiar também as cirurgias programadas para a manhã do dia de amanhã, mantendo-se as que surgirem em situação de urgência”.





“Mais informamos que a atividade com doentes críticos e internados e nos serviços de urgência Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia se mantém assegurada”, refere o documento.



