Urgência do hospital de Santo Tirso com constrangimentos até às 8h00 de segunda-feira

Segundo informação remetida pela Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP) a serviços de bombeiros da região, a que a Lusa teve acesso, em causa estão "constrangimentos no Hospital de Santo Tirso no Serviço de Urgência Geral entre as 8h00 do dia 07/12/2025 [hoje] e as 8h00 do dia 08/12/2025 [segunda-feira]".

De acordo com a comunicação, a informação sobre os constrangimentos naquele serviço de urgência foi "recebida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM]".