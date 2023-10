Urgência do hospital de Serpa fechada desde 30 de setembro e sem data de reabertura

Os utentes temem o encerramento definitivo da urgência, disse à Antena 1 o porta-voz do Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo.





Luís Mestre recorda que o hospital está a ser gerido pela Santa Casa de Serpa desde 2014, mas a instituição não está a cumprir o acordo assinado porque há muito que as urgências não estão a funcionar em pleno.

O Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo defende que a unidade devia voltar para a gestão do Ministério da Saúde.A urgência mais próxima é a do hospital de Beja, que fica a 30 quilómetros de Serpa, mas a 60 quilómetros de algumas das localidades do concelho.Em julho, o ministro da Saúde visitou o hospital de Serpa e remeteu para o final de 2024 uma decisão sobre o eventual regresso da gestão da unidade para o Serviço Nacional de Saúde.