Urgência geral de Loures retoma normal funcionamento após falha informática

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde (ULS) Loures-Odivelas adiantou que o processo de reposição dos sistemas já foi iniciado e estão já a ser recuperadas algumas funcionalidades, o que permitiu a suspensão do desvio para outros hospitais dos doentes não críticos e "retomar gradualmente o normal funcionamento" da urgência geral.

"Até à reposição integral do normal funcionamento, mantêm-se ativas algumas das medidas de contingência, nomeadamente o adiamento de cirurgias e consultas programadas", referiu a ULS.

Na segunda-feira, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital Beatriz Ângelo a ativar o plano de contingência, o que resultou no adiamento de consultas e cirurgias programadas e no reencaminhamento dos doentes não críticos para os serviços de urgências de outras unidades hospitalares.

A falha informática dificultou a consulta dos processos clínicos dos utentes, explicou o hospital, que garantiu que a atividade com doentes críticos e internados, assim como os serviços de urgência pediátrica e de ginecologia e obstetrícia, esteve sempre assegurada.

Na segunda-feira, a ULS adiantou que toda a atividade que não foi realizada devido à falha informática será reagendada em vagas prioritárias.