Urgências. Beatriz Ângelo sem especialistas das 20h00 às 8h00

A urgência do Beatriz Ângelo, em Loures, deve fechar esta quinta-feira novamente a doentes encaminhados pelo INEM. Não há qualquer especialista escalado no turno das 20h até às 08h da manhã e não há, de resto, um dia do mês em que as equipas estejam completas.