Urgências com tempos de espera elevados

Foto: António Antunes - RTP

Nas urgências do hospital Amadora-Sintra, os doentes urgentes têm de esperar, em média, cerca de quatro horas, quando o recomendado são 60 minutos. No Beatriz Ângelo, em Loures os tempos de espera também estão acima do recomendado. No Garcia de Orta, em Almada, a espera é de mais de quatro horas.