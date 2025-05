Urgências de ginecologia e obstetrícia condicionadas no fim de semana

Foto: António Antunes - RTP

Hoje estão encerradas as urgências de Obstetrícia dos Hospitais Garcia de Orta, em Almada, São Bernardo, em Setúbal, Vila Franca de Xira e Santo André, em Leiria.



Amanhã, reabre a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Setúbal, mas só para os casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.



Durante o fim de semana vão estar também encerradas as urgências de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Vila Franca de Xira.





As autoridades de saúde apelam ao contacto com a Linha SNS24, antes da deslocação a uma urgência.