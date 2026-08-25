Urgências dos hospitais de Santa Maria da Feira e São João da Madeira em situação crítica

A dirigente sindical Joana Bordalo e Sá acusa a administração da ULS de Entre Douro e Vouga de tirar médicos de um lado para tapar outro buraco. As dificuldades nas urgências que estão a colocar os doentes em risco.O sindicato do Médicos do Norte escreveu uma carta à Administração hospitalar da ULS de Entre o Douro e Vouga a pedir esclarecimentos e soluçõesEm resposta a um pedido de esclarecimentos da RTP Antena 1, a ULS de Entre o Douro e Vouga reconhece constrangimentos na gestão das escalas durante o verão, devido às férias programadas dos médicos.No entanto, garante que está a adotar medidas para assegurar a resposta aos doentes.A administração hospitalar garante que apesar das dificuldades, nenhum serviço encerrou ou suspendeu atividades e que organizou os recursos médicos em função das necessidades das diversas estruturas clínicas.