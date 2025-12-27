Urgências fechadas. Ginecologia e Obstetrícia falham em Portimão, Barreiro e Abrantes





A informação consta do portal do Serviço Nacional de Saúde, que acrescenta seis urgências referenciadas que recebem apenas urgências internas e casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).





Os condicionamentos afetam assim a Pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos e Esposende), entre as 22:00 e as 24:00, o Hospital de Vila Franca de Xira (Pediatria e Obstetrícia), das 00:00 às 9:00 e das 21:00 às 24:00 e o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (Ginecologia-Obstetrícia).



Condicionados vão estar o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21:00 e as 24:00, na Urgência de Pediatria, e o Hospital de Aveiro e o Hospital de Santo André nas Urgências de Ginecologia e Obstetrícia.



No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.



Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia estavam este sábado fechados nos hospitais de Portimão, do Barreiro e de Abrantes.