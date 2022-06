Urgências. FNAM apela à "valorização dos médicos no SNS"

"Ontem, na reunião com a senhora ministra, fizemos chegar as nossas propostas, algumas delas já com vários anos e que já deviam ter sido implementadas, propostas estruturais. Também algumas medidas de caráter mais urgente a ser implementadas no imediato e o que temos dessa reunião é o que temos agora, este anúncio de um plano de contingência que não nos diz nada", insistiu.



"Aquilo que nós propomos, no imediato, para o médio e o longo prazo, é a valorização dos médicos no Serviço Nacional de Saúde", defendeu o presidente da FNAM.