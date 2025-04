A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu uma auditoria aos hospitais de Almada e do Barreiro.

Os inspetores querem analisar os mapas de férias dos médicos à luz dos sucessivos constrangimentos nas urgências de obstetrícia dos dois hospitais, que este fim-de-semana voltam a estar fechadas.



Ao todo, amanhã serão sete os serviços de urgência encerrados; e no domingo, serão oito, sobretudo na região de Lisboa e vale do Tejo.



O diretor executivo do SNS disse que os constrangimentos são resultado da falta de recursos humanos nos quadros hospitalares.