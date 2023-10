O Hospital de Braga não vai ter urgência de obstetrícia e bloco de partos no próximo fim de semana. As maternidades vão continuar com esquemas de encerramentos rotativos até final de janeiro.

As que vão ficar abertas, como a Alfredo da Costa, em Lisboa, estão com trabalho acrescido que está a levar ao aumento do tempo de espera das utentes.