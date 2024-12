A partir da próxima semana, as urgências obstétricas e ginecológicas só vão receber mulheres referenciadas pela Linha SNS, INEM e centros de saúde. O projeto piloto será implementado em 14 unidades locais de saúde, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. Só depois de avaliado o impacto é que a medida será estendida a outros hospitais do SNS de todo o país.