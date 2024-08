A margem sul continua sem urgência de Obstetrícia em três hospitais, apenas com o Garcia de Orta a receber grávidas somente encaminhadas via CODU - INEM. O hospital do Barreiro só volta a abrir a urgência de 23 a 29 de agosto. A maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, está a receber grávidas de Almada, Caldas da Rainha e até do hospital de Santa Maria.