Urgências Obstetrícia. Hospital de Barreiro-Montijo reencaminha grávidas para outras unidades da margem Sul

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) vão estar encerradas entre as 21h00 de quinta-feira e até 09h00 de sexta-feira, prevendo-se também "constrangimentos" nas urgências de Pediatria do Hospital de Torres Vedras.