Urgências obstetrícias. Hospital Santa Maria lotado por receber utentes grávidas de outros hospitais

No Hospital Garcia de Orta, as urgências obstetrícias vão encerrar por um período de 12 horas e as utentes grávidas vão ser encaminhadas para os hospitais do Barreiros ou de Lisboa. Neste hospital há cerca de 29 médicos disponíveis para urgências, sendo que 12 destes profissionais não fazem urgência ou serviço noturno por ter mais de 50 anos. À RTP, o diretor deste serviço de urgência afirmou que "é provável" que esta situação se repita em breve.





No Hospital de Santa Maria, o serviço de urgência de obstetrícia está sobrelotado com o reencaminhamento de utentes dos outros hospitais da região de Lisboa. Na passada madrugada, o hospital teve de pedir que não se enviassem mais grávidas porque já tinham o serviço cheio e tiveram de reencaminhar para outro hospital as restantes utentes.