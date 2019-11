Urgências pediátricas do hospital Garcia de Orta novamente encerradas

As urgências pediátricas do hospital Garcia de Orta vão manter-se fechadas até segunda-feira. O encerramento vai afetar os próximos fins de semana, até 18 de novembro.



Em causa está a falta de pediatras no hospital de Almada, uma vez que há um ano saíram 13 profissionais.



A administração do hospital afirmou que estão em cima da mesa novas soluções possíveis para o problema, soluções que passam pela reorganização do serviço e pela nomeação de um coordenador para a pediatria.