Urgências pediátricas em Vila Franca de Xira. Autarcas pedem intervenção do Governo

Os autarcas dos cinco municípios da área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira repudiam a decisão de fechar as urgências pediátricas à noite, e aos fins de semana e pedem a intervenção do Governo.

Em comunicado, os presidentes da câmara de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente manifestam-se surpreendidos com a decisão.



Asseguram que foram informados pelo presidente da Unidade Local de Saúde numa reunião na passada quarta-feira e que a justificação apresentada foi a da falta de médicos.



Os autarcas manifestam extrema preocupação com a crescente degradação dos serviços de atendimento às populações que já estão prejudicadas com o funcionamento intermitente das urgências de obstetrícia e ginecologia.



Os cinco autarcas pedem medidas urgentes à ministra da Saúde e ao primeiro-ministro.