Urgências. Tempos de espera de quase 11 horas no Hospital Amadora-Sintra





Pelas 13h00 estavam cerca de 80 utentes na urgência geral do Hospital Amadora-Sintra com uma previsão de 11 horas de espera para uma primeira observação médica. À RTP, o hospital garantiu que prevê ter a situação normalizada durante a tarde deste sábado.



Em causa estará um pico de afluência às urgências devido a doenças respiratórias, informação também confirmada pelo Instituto Ricardo Jorge, que adianta que a gripe chegou a Portugal mais cedo e está em "fase ascendente".





Também em Loures, um doente com pulseira verde pode esperar mais de 15 horas para ser atendido.

O hospital garante ter as escalas preenchidas, mas com mais profissionais de saúde o serviço de urgência seria mais eficiente.





No Porto, no Hospital de São João, o tempo de espera aproxima-se da hora e meia.

Quatro urgências obstétricas fechadas no sábado e três no domingo

Quatro serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar fechados este sábado, enquanto no domingo estarão encerradas três urgências obstétricas, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



No sábado encerram as urgências desta especialidade nos hospitais de Portimão (distrito de Faro), Barreiro (distrito de Setúbal), Setúbal e Braga, de acordo com as escalas consultadas pela agência Lusa às 12h00 de hoje. A situação melhora no domingo, com o encerramento dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro e Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa).





Por seu lado, no sábado, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Aveiro, Santarém, São Francisco Xavier (Lisboa) e Leiria vão funcionar de forma condicionada, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.



Também no domingo estão referenciadas as urgências de obstetrícia de Braga, Santarém, Aveiro, Leiria e São Francisco Xavier.



Durante o fim de semana, as urgências pediátricas dos hospitais de Vila Franca de Xira, Esposende (distrito de Braga), Beatriz Ângelo, em Loures, vão funcionar com restrições, atendendo apenas casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Segundo as escalas publicadas, no sábado estarão abertos 132 serviços de urgência em todo o país, além de 28 unidades que funcionam no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a contactar previamente a Linha SNS 24.



No domingo, estarão disponíveis 133 urgências e 27 unidades do projeto-piloto.





c/ Lusa



