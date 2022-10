Utentes de lar em Montemor-o-Novo atingido por fogo realojados pelo município

Os utentes do lar de idosos onde deflagrou hoje um incêndio, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, vão ser realojados na zona de concentração e apoio à população (ZCAP) do concelho, revelou o presidente da câmara.