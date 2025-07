Utentes dizem estar a ser preparado fecho definitivo da urgência de obstetrícia do Barreiro

"Nós tivemos conhecimento hoje de manhã que a urgência vai fechar 10 dias seguidos. Isto é um passo, quase premeditado, para encerrar definitivamente esta urgência. Nós andamos a dizer, desde há dois anos, que isto é impensável", disse à agência Lusa Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro.

O Hospital do Barreiro suspendeu o funcionamento do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Bloco de Partos durante 10 dias a partir de hoje, de acordo com uma informação enviada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) às corporações de bombeiros.

Segundo a representantes dos utentes dos serviços públicos do Barreiro, "houve três momentos em que os utentes reforçaram a convicção de que se estaria a preparar o encerramento da urgência de obstetrícia" do Hospital do Barreiro, cenário que considera "impensável" para os utentes dos quatro concelhos servidos por aquela unidade hospitalar -- Alcochete, Moita, Montijo e Barreiro.

"O primeiro momento foi quando começou a questão da alternância entre as três maternidades do distrito de Setúbal, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no Hospital do Barreiro e no Hospital de Setúbal", disse Antonieta Fortunato.

Depois, "veio a novidade da chamada telefónica antes de se entrar na urgência. E, já este ano, em fevereiro, quando a ministra disse que estão a estudar a hipótese de encerrar o serviço e concentrar a urgência de obstetrícia só no Garcia de Orta, percebemos que se estava tudo a encaminhar para o encerramento definitivo da urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro", acrescentou.

Para a Comissão de Utentes, "o encerramento da maternidade no Hospital do Barreiro não é viável, nem para as grávidas e os seus bebés (...), nem para os utentes da Península de Setúbal".