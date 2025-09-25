Utentes do Barreiro contestam encerramento da maternidade e concentração das urgências

por Antena 1

Foto: António Antunes - RTP

Os utentes dos serviços públicos de saúde do Barreiro juntam-se na tarde desta quinta-feira para protestar contra a decisão, por parte da tutela, de encerrar a maternidade do Hospital do Barreiro e concentrar as urgências de obstetrícia da margem sul no Garcia de Orta.

Antonieta Fortunato, da comissão de utentes do Barreiro, defende que o hospital local tem todos os meios - materiais e humanos - para manter o serviço de atendimento às grávidas.

A comissão contesta também o modelo de rotatividade das urgências.

O protesto está programado para ter início às 19h00 em frente ao Hospital de Nossa Senhora do Rosário.
