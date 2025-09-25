Utentes do Barreiro contestam encerramento da maternidade e concentração das urgências
Foto: António Antunes - RTP
Os utentes dos serviços públicos de saúde do Barreiro juntam-se na tarde desta quinta-feira para protestar contra a decisão, por parte da tutela, de encerrar a maternidade do Hospital do Barreiro e concentrar as urgências de obstetrícia da margem sul no Garcia de Orta.
A comissão contesta também o modelo de rotatividade das urgências.
O protesto está programado para ter início às 19h00 em frente ao Hospital de Nossa Senhora do Rosário.