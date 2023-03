Utentes fazem vigília no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo

Em comunicado divulgado na semana passada, quando foi anunciada a vigília, a comissão recordou que foi noticiada a possibilidade de a valência de pediatria no Centro Hospitalar Barreiro Montijo começar também a funcionar em alternância, tal como acontece com a obstetrícia.Já esta semana, o conselho de administração do CHBM explicou que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) está a trabalhar num modelo de reorganização das urgências pediátricas na região de Lisboa e, até que esse modelo seja decidido, a Urgência Pediátrica da unidade manterá o seu regular funcionamento.Ainda de acordo com o conselho de administração do CHBM, o serviço de Pediatria da unidade presta cuidados a uma população com cerca de 220 mil habitantes dos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, numa área de 568,63 Km2, ao nível do internamento (Pediatria, Neonatologia e Obstetrícia) e ambulatório (Consulta Externa, Hospital de Dia e Urgência).