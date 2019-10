Vacina contra a meningite está esgotada em Portugal

Motivo para ter sido desencadeada uma corrida às farmácias.



O Jornal de Notícias desta quarta-feira avança que a rutura no stock se deve ao aumento de diagnósticos e aos conselhos dos pediatras.



Tais factos levaram o Infarmed, como conta a jornalista Rosa Azevedo, a encomendar mais vacinas no estrangeiro.



A autoridade do medicamento aguarda pela chegada deste produto, no início da próxima semana, proveniente da Holanda.



Com o aumento de casos, alguns países europeus já incluíram a vacina nos planos nacionais de vacina.



No entanto, em Portugal, ainda é necessário o pagamento de 50 euros, para garantir a imunização.