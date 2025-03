Vacina contra o vírus causador bronquiolites a bebés diminui internamentos

No dia em que termina a campanha para vacina deste vírus, o diretor de Pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Francisco Abecassis aponta a redução do número de bebés nos cuidados intensivos.







Uma estratégia já trouxe efeitos e positivos.Também em Lisboa, no caso Hospital Dona Estefânia, o número de internamentos mudou muito.O Diretor de Pediatria desta unidade, Luís Varandas, sublinha antes a diferença nas idades e diz que existe agora menos de um terço de casos de VSR, em relação ao ano passado.