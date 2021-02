Vacina Covid-19. Passam a ter prioridade idosos com mais de 80 anos e com doenças

Foto: Reuters

Os idosos com mais de 80 anos, que tenham doenças, vão passar a ter prioridade no acesso à vacina contra a Covid-19. Vão passar à frente, por exemplo, dos cidadãos acima dos 50, com patologias graves.