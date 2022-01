Vacina Covid-19. Portal de agendamento de novo ativo

Esta sexta-feira, o Portal Covid-19 já se encontra em funcionamento para quem quiser fazer o agendamento das tomas das vacinas contra a Covid-19, depois de o dia anterior ter estado em baixo.





Em comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) é explicada a razão para o Portal Covid-19 ter revelado "instabilidade", que resultava "da elevada procura. A SPMS, E.P.E. está a realizar intervenções técnicas para garantir a melhoria do desempenho do Portal", referia o comunicado.





António Costa, durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de quinta-feira também referiu os motivos para essa "instabilidade".





Afirmou que, com a convocação dos professores, "houve um momento em que o 'site' [para agendamento do Ministério da Saúde] esteve em baixo, o que é um bom sinal, porque significa uma grande adesão ao reforço vacinal".





António Costa indicou que "em condições normais", Portugal tem capacidade para serem administradas 94 mil doses de vacina por dia, mas que "o sistema tem sempre alguma elasticidade" e se prevê "um pico de afluência".





Ao aceder-se à pagina do autoagendameto, ontem lia-se "Caro utilizador. O serviço encontra-se com muita procura. Por favor volte a tentar dentro alguns minutos. Muito obrigado".





Esta sexta-feira, os serviços já estão repostos e entra-se no portal, aparentemente sem dificuldade.