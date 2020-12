Vacinação começa terça-feira para profissionais de saúde do Tâmega e Sousa

Segundo o centro hospitalar, começa às 09:00 a vacinação aos profissionais de saúde das unidades hospitalares de Amarante e Penafiel, no distrito do Porto, onde foram estabelecidos locais específicos para serem administradas as doses.

O CHTS recebeu 600 doses da vacina contra a covid-19 para o arranque da vacinação.

Com unidades em Penafiel e em Amarante, o CHTS presta apoio a cerca de 520 mil pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras e que tem sido uma das mais afetadas pela pandemia de covid-19 no país, quer quanto ao número de infeções entre a população, quer de internamentos naquele centro hospitalar.

No distrito de Vila Real também começa na terça-feira a vacinação aos profissionais de saúde.

A campanha arranca às 09:30 no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e à tarde no Douro Regia Park, ambos os locais em Vila Real, para os profissionais de saúde do centro hospitalar e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Marão -- Douro Norte, respetivamente.

O Aces Marão -- Douro Norte serve os concelhos de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real.

Já no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, que tem como área de influência os concelhos de Chaves, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Montalegre, Boticas e Ribeira de Pena, a vacinação tem arranque previsto para as 14:00, em Chaves, com a administração das primeiras 70 doses aos profissionais de saúde daquela região.

Portugal entrou hoje no segundo dia da campanha de vacinação contra a covid-19, que arrancou no domingo nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação prolonga-se até final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.