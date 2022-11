Vacinação contra a covid-19 vai ser alargada a mais um milhão e meio de pessoas

Estes utentes começarão a ser chamados quando estiver estabilizada a vacinação das pessoas com mais de 60 anos.



A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, argumenta em entrevista à RTP que a grande aposta das autoridades de saúde neste momento é a vacinação contra os dois mais importantes vírus respiratórios: o da gripe e da covid-19. Afirma que esta é a medida de prevenção mais importante.



Sobre eventuais recomendações adicionais, Graça Freitas nada adianta, dizendo que a reflexão será complementada com as opiniões que serão ouvidas na reunião do Infarmed que se realiza esta sexta-feira.



Graça Freitas admite que o ritmo de vacinação tem sido bom, mas apela a que ainda mais pessoas vulneráveis se possam vacinar.