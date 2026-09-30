Vacinação contra a gripe e a covid-19 arranca hoje

A campanha anual vai decorrer até 31 de março de 2027 nos centros de saúde e em farmácias de todo o país.



Uma das principais novidades é o alargamento da vacinação gratuita contra a gripe às crianças entre os dois e quatro anos, que podem receber a vacina nas unidades do SNS e em hospitais e clínicas dos setores privado e social que sejam pontos de vacinação autorizados.



"É importante que as pessoas se vacinem rapidamente, quanto mais cedo melhor, para que o sistema imunitário responda à vacina e esteja preparado no momento do pico da infeção", disse o bastonário, Helder Mota Filipe, adiantando que está a fazer uma campanha para que os farmacêuticos comunitários sensibilizem de forma proativa as pessoas com mais de 60 anos.



Para esta campanha sazonal foram adquiridas cerca de 2,3 milhões doses de vacinas contra a gripe de dose normal e outras 369 mil de dose elevada, um volume que a Direção-Geral da Saúde (DGS) garante ser suficiente.

Alargada vacinação nas farmácias

Em relação aos locais de vacinação, será alargada a administração das vacinas contra a gripe nas farmácias às pessoas entre os 18 e os 59 anos com doenças de risco elegíveis, como forma de reforçar a acessibilidade e conveniência da vacinação.

Entre os grupos elegíveis para a vacinação contra a gripe estão incluídos os profissionais que prestam diretamente cuidados nos setores social e privado em unidades com internamento, de cirurgia de ambulatório, de obstetrícia e neonatologia e de diálise, assim como estabelecimentos com atendimento permanente.

Constam também as grávidas, profissionais do SNS, bombeiros com contacto direto com pessoas de alto risco de doença grave, reclusos e pessoas em situação de sem-abrigo, entre outros.

Para os idosos com 85 ou mais anos, está prevista a vacinação de dose elevada, assim como para residentes com 60 ou mais anos em lares de apoio e residenciais, centros de acolhimento temporário e que estejam na rede de cuidados continuados integrados.

Quanto à possibilidade de as pessoas recebem gratuitamente a vacina nas farmácias, este ano está abrangida a população entre os 60 e os 84. Acima dessa idade mantém-se a vacinação no SNS.

"É uma divergência que mantemos com a DGS", lembrou Helder Mota Filipe, acrescentando: "a pessoa [com mais de 85 anos] deve poder decidir, como todos os outros podem, de acordo com as suas preferências e com a comodidade, se quer ser vacinada num centro de saúde ou numa farmácia".

Se o importante é aumentar a cobertura -- defendeu --, "na vacinação, a facilidade de acesso é um aspeto fundamental para uma maior cobertura".

Covid-19: vacinas para mais de 70 anos

Já quanto à covid-19, o limiar etário para recomendação da vacina passa dos 60 para os 70 anos, mantendo-se a vacinação de pessoas com condições ou patologias associadas a maior risco de doença grave, bem como de residentes em estruturas e contextos particularmente vulneráveis.

O bastonário dos farmacêuticos disse que o facto de todos os anos haver pequenas diferenças nas idades de vacinação "pode confundir" a população e insiste na necessidade de passar a informação de forma simples, para não baixar a taxa de cobertura vacinal.

No âmbito da vacinação contra a covid-19, também é alargada a vacinação nas farmácias às pessoas entre os 18 e os 69 anos com patologias de risco, mantendo-se a vacinação das pessoas entre os 70 e os 84 anos, independentemente da existência dessas doenças.