Vacinação contra a gripe e covid-19 arranca esta sexta-feira em 3.500 pontos no país

“Os restantes utentes, com indicação para vacinação, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), serão convocados pelos respetivos centros de saúde do SNS onde estão inscritos”, explica o SNS em comunicado enviado às redações.“A população elegível poderá, este ano, vacinar-se num local ainda mais próximo de casa, em horários alargados, num ambiente seguro e de confiança. Todo o processo proporciona aos cidadãos maior comodidade, acessibilidade e conveniência”, afirma o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.Fernando Araújo explica que “foi efetuado um planeamento rigoroso, trabalhadas múltiplas dimensões, desde as questões legais, técnicas, económicas, de organização, de formação, logísticas, sistemas de informação, até às políticas de comunicação, integradas numa estratégia coerente, que visa centrar a resposta no utente, aumentando as respostas e melhorando o acesso”.

Número insuficiente de doses leva a reagendamentos



A campanha vai decorrer nas próximas oito a dez semanas, de acordo com a chegada progressiva das vacinas a Portugal.

As remessas vão ser semanais, num total de cinco milhões de doses.

, pelo que muitas estão a reagendar as marcações.Apesar disso,os portugueses que se queiram vacinar contra a gripe e a covid-19 e apela apela às pessoas com mais de 60 anos para aderirem à campanha de vacinação.O agendamento da vacinação pode ser feito diretamente na farmácia ou online, através da plataforma de agendamento , sem custos para a população elegível.