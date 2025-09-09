Vacinação contra a gripe gratuita para crianças dos seis aos 23 meses - DGS

"A principal novidade da campanha é o alargamento da gratuitidade da vacinação contra a gripe a todas as crianças desde os 6 até aos 23 meses de idade", refere a DGS.

A autoridade explica esta decisão com dados nacionais que demonstram que "esta faixa etária apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos equiparáveis às registadas entre pessoas mais idosas".