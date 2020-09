Vacinação contra gripe. "Vamos ter dois vírus respiratórios importantes a circular ao mesmo tempo

"Vamos a ter a situação, que nunca nos aconteceu, de ter dois vírus respiratórios importantes a circular ao mesmo tempo", apontou.



"Não é que a probabilidade seja muito grande, mas se uma pessoa for infetada ao mesmo tempo por estes dois vírus, a mortalidade vai aumentar", advertiu.







Nesta primeira fase a prioridades são os idosos que residem em lares, os profissionais de saúde, e as grávidas que, pela primeira vez têm acesso gratuito à vacina.

Nesta primeira fase de vacinação estão disponíveis 350 mil vacinas contra a gripe.Já na segunda fase, com início marcado para 19 de outubro, serão abrangidos os outros grupos de risco. Pessoas a partir dos 65 anos ou com doenças crónicas.Além das vacinas gratuitas para as pessoas incluídas nos grupos de risco, haverá vacinas à venda nas farmácias que podem ser compradas com receita médica e são comparticipadas.