Vacinação contra o vírus sincicial respiratório vai passar a abranger bebés até aos dez meses

A secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, confirma que o Governo decidiu aceitar a proposta da Direção-Geral Da Saúde para alargar a estratégia de vacinação contra este vírus, que é a causa mais comum de doença das vias respiratórias em idades inferiores a um ano.Ana Povo adianta à agência lusa que vão ser abrangidos todos os bebés nascidos entre 1 de junho de 2025 e 31 de março de 2026.A ideia passa por proteger no total cerca de 76 mil crianças.Na última campanha, foram vacinados os bebés entre os zero e os oito meses.A estratégia de vacinação continua a incluir as crianças com mais de um ano que façam parte de grupos de risco.A campanha decorreu entre outubro e março, o período em que o vírus circula, e a DGS constatou que a vacina é muito eficaz nas crianças.O vírus sincicial respiratório provoca infeções respiratórias que nos bebés, leva muitas vezes à necessidade de internamento, não só em enfermaria como também em cuidados intensivos.Ana Povo conta que houve uma diminuição de aproximadamente 85 por cento nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos nas crianças até aos três meses, e uma redução de 40 por cento nos bebés entre os três e os seis meses.Segundo dados do Instituto Ricardo Jorge, que está a concluir o estudo de avaliação a estimativa preliminar da efetividade da vacina contra internamento por infeção respiratória aguda com este vírus foi de 85 por cento, próxima das estimativas obtidas noutros países.