Vacinação de crianças contra o vírus sincicial respiratório arranca em 16 de setembro

De acordo com a direção-geral, a imunização sazonal vai decorrer entre 16 de setembro e 31 de março de 2027, abrangendo os bebés que nascerem nesse período, com o objetivo de diminuir o risco de doença grave e de hospitalização devido à infeção por VSR, principalmente nas crianças que apresentam um risco acrescido.

A norma da DGS prevê ainda uma campanha de repescagem entre 16 de setembro e 30 de outubro, que se destina a todas as crianças nascidas entre 01 de abril e 15 de setembro deste ano, mas também às nascidas prematuramente entre 01 de janeiro e 31 de março, se não tiverem sido previamente imunizadas, assim como às crianças com outros fatores de risco para infeção grave.

A vacinação voluntária e gratuita vai decorrer nas maternidades dos hospitais públicos e dos setores privado e social e nos cuidados de saúde primários e pretende também diminuir a pressão sobre os serviços de saúde.

No início de julho, o subdiretor-geral da Saúde anunciou que a vacina contra o VSR chegaria, na próxima campanha, a todos os bebés até um ano de idade.

"A grande novidade a anunciar é que, nestas duas primeiras campanhas, nem todos os bebés eram abrangidos. No próximo ano, todos os bebés nascidos serão abrangidos e podem ser imunizados para esta doença", adiantou André Peralta Santos na altura.

Segundo disse, a grande diferença em relação ao último ano é que havia "dois meses em que [os bebés] não estavam elegíveis para esta imunização" e, agora, "deixa de haver essa regra e passam todos os nascidos a serem elegíveis".

A imunização contra o VSR, um vírus que causa doença grave em bebés até um ano de idade, alcançou na última campanha uma cobertura acima do 90%, valor superior ao da campanha anterior (86%).

O VSR é uma causa muito comum de infeções em idade pediátrica, responsável por epidemias anuais sazonais, geralmente entre outubro e março, e as crianças nos primeiros meses de idade, os prematuros e crianças com algumas doenças crónicas, têm risco acrescido para desenvolver doença grave.