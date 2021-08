Vacinação de crianças e adolescentes. "O benefício supera o risco"

"Neste momento, temos mais de 160 mil destes adolescentes inscritos. No total são cerca de 410 mil. Foi um autoagendamento, apesar de tudo, positivo, mas é preciso expandi-lo e depois haverá outras metodologias para continuar a captar estas pessoas", indicou Graça Freitas.



"O motivo prender-se-á com o período de férias", acrescentou.



Questionada sobre alguns receios relativamente às consequências das vacinas, a diretora-geral da Saúde explicou que, "em todas as faixas etárias", o que as autoridades fazem é "avaliar o benefício e o risco da vacinação".



"Não há risco zero, há algumas reações adversas, já sabemos isso de outra vacinas, mas comparamos sempre qual vai ser o benefício para a pessoas e a sociedade em relação ao risco e foi o que fizemos faixa etária a faixa etária", assinalou a responsável.



"Uma vacina é submetida a um ensaio clínico e é lançada no mercado e, depois, o grande ensaio realiza-se na vida real, com milhares, milhões de pessoas a serem vacinadas. Foi a partir dessa vacinação de milhões de pessoas nas faixas etárias mais novas que se percebeu que havia um alerta de segurança de poderem aparecer miocardites e pericardites".



"Foi por esse motivo que nós até esperámos mais uns dias para ter mais casuística, mais dados e mais informação, porque estes fenómenos, as miocardites e as pericardites, podem ocorrer, mas veio a confirmar-se que são extremamente raros e que têm uma evolução benigna. Isso é o mais importante de tudo. E portanto, na balança, no peso entre benefício da vacinação desta faixa etária e potencial risco, neste momento podemos dizer que o benefício supera o risco", insistiu.