Vacinação indevida. Vereador da Câmara de Lisboa apresenta demissão

Segundo o comunicado, o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa (CML), Carlos Manuel Castro, apresentou esta terça-feira o seu pedido de renúncia ao cargo, “pedido que foi de imediato aceite pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa", Fernando Medina.No dia 9 de fevereiro, a Câmara de Lisboa fez saber que, na sequência da vacinação em lares e residências para idosos,. Dando cumprimento às determinações das autoridades de saúde, indicou a autarquia,municipal presentes no local da vacinação.Para além de Carlos Manuel Castro, terão sido igualmente vacinados três elementos da Higiene Urbana, incluindo a sua diretora Filipa Penedos, envolvidos no processo de recolha das seringas utilizadas na vacinação.As restantes 100 sobras "foram ministradas a profissionais dos grupos constantes na primeira fase de prioridade definida" pela Direção-Geral da Saúde.O comunicado da autarquia acrescenta que serão remetidos “às autoridades competentes todos os elementos apurados relativos à participação da Proteção Civil no processo de vacinação dos lares para avaliação externa e independente dos mesmos”.A CML anuncia que o pelouro da Proteção Civil passará a ser assumido pelo Vereador Miguel Gaspar.

No comunicado pode ler-se ainda que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa “reitera a confiança no Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, no Comandante da Polícia Municipal e na Diretora Municipal de Higiene Urbana, cuja vacinação decorreu por determinação de superior hierárquico e na convicção do cumprimento de todas as normas”.