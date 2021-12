Vacinação. Luís Graça explica parecer favorável que motiva recomendação da DGS

Reuters

As autoridades de saúde decidiram recomendar a vacinação de todas as crianças entre os 5 e os 11 anos. Ainda não há data para o início do processo, mas já se sabe que as crianças com doenças consideradas de risco para a covid-19 vão receber a vacina primeiro.