Vacinação para a gripe e covid-19 alargada a 397 postos de vacinação

Nesta fase, a campanha visa abranger três milhões de pessoas.Estas vacinas já estão adaptadas à variante Ómicron.O coordenador da operação de vacinação em Portugal pede que as pessoas vão vacinar-se em tempo útil, antes do Natal.Nove mil pessoas agendaram vacinação logo para este primeiro dia. O processo permite receber as duas vacinas ao mesmo tempo, contra a covid-19 e contra a gripe.Os primeiros a ser chamados à vacinação serão os maiores de 80 anos com comorbilidades, um processo que vai decorrer novamente de forma escalonada, por faixas etárias, avançando à medida que se esgotem os agendamentos na faixa etária mais elevada.

Prevê-se que a vacinação contra a covid-19 e contra a gripe termine a 17 de dezembro.

São elegíveis para serem vacinadas as pessoas com 60 ou mais anos de idade, os residentes e profissionais dos lares de idosos e da rede nacional de cuidados continuados, as pessoas a partir dos 12 anos com doenças de risco, as grávidas com 18 ou mais anos e doenças definidas pela Direção-Geral da Saúde e os profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.A campanha arranca numa altura em que a cobertura da vacinação primária completa é de 93%, sendo o grupo etário menos vacinado o das crianças entre os 5 e os 11 anos, com apenas 44%.

A vacinação de reforço está nos 66% da população elegível e a segunda dose de reforço já foi administrada a 63% dos idosos com 80 ou mais anos.





A autoridade de saúde considera que Portugal encontra-se numa situação epidemiológica "estável", embora seja dominada por uma linhagem da variante Ómicron, a BA.5, de elevada transmissibilidade e com potencial para escapar ao sistema imunológico.Além disso, os meses de outono e inverno são propícios à transmissão dos vírus respiratórios, a que se junta o facto de, com o passar do tempo, se registar uma diminuição da proteção conferida pela vacina contra a covid-19.Perante isso, os principais objetivos para o outono e inverno passam por proteger a população mais vulnerável, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte por covid-19 e por gripe.