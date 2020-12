Vacinação prossegue em Amarante. "Há aqui um simbolismo"

Na Unidade Hospitalar de Amarante, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, vão ser administradas, ao todo, 130 vacinas. Sessenta profissionais de saúde foram inoculados com a primeira dose no primeiro dia. O secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, coordenador para a resposta à Covid-19, acompanhou este processo.